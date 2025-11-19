В Петрозаводске обсудили безопасность и оборону Союзного государства Россия – Беларусь

В столице Карелии состоялось заседание комиссии по безопасности и обороне Парламентского Собрания Союза России и Беларуси. Ключевыми темами повестки дня стали укрепление обороноспособности, обеспечение безопасности государственных границ и военно-патриотическое воспитание молодежи.
Заседание открыл председатель Комиссии, председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по национальной безопасности Геннадий Лепешко. Участники подвели итоги выполнения совместных программ в сфере обороны, усиления пограничного контроля и взаимодействия правоохранительных органов двух стран.
В своем выступлении Геннадий Лепешко особо отметил значимость усиления пограничного контроля.
— Это направление приобретает все большую актуальность после расширения границ НАТО. Важно усиливать имеющиеся погранзаставы, — заявил он.
Председатель Комиссии подчеркнул, что Карелия является важным элементом системы безопасности Союзного государства, поэтому выбор места проведения заседания был не случайным.
С карельской стороны значимость мероприятия отметил премьер-министр регионального правительства Андрей Сергеев. Он обратил внимание на геополитический контекст проведения встречи.
— Важно, что заседание комиссии Союзного государства состоялось в столице Карелии, являющейся сегодня форпостом на границе с Финляндией — страной-участником блока НАТО, — сказал Андрей Сергеев.
Он также добавил, что Беларусь остается одним из ключевых стратегических партнеров, а Карелия активно развивает с ней не только оборонное, но и торгово-экономическое, культурное и туристическое сотрудничество. Совместная работа в рамках комиссии, по его словам, даст новый импульс для укрепления безопасности и дальнейшей интеграции.
Участники заседания констатировали успешную реализацию ряда союзных программ и наметили дальнейшие шаги по координации действий России и Беларуси в сфере безопасности. Отдельное внимание было уделено вопросам патриотического воспитания подрастающего поколения как основе укрепления духовно-нравственных основ Союзного государства.