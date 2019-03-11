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Новости. Общество
15:21, 11 Марта 2019

В Петрозаводске обсудили строительство школы-интерната на Древлянке

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В Петрозаводске состоялась встреча уполномоченного по правам ребенка в Карелии Геннадия Сараева с представителями общественных организаций, родителей, чьи дети обучаются в специальных (коррекционных) школах-интернатах и педагогами.

Речь на встрече шла о месте возможного строительства в микрорайоне Древлянка нового здания специальной школы-интерната на 300 мест, в которой будут созданы гораздо комфортные условия для образовательного процесса детей с инвалидностью и для работы учительского коллектива. Кроме того, родителей интересовали сроки строительства, критерии отбора детей в это новую школу, оснащение её специальным оборудованием и другие вопросы.

Первый заместитель министра образования Карелии Татьяна Васильева ответила, что контингент проектируемой школы-интерната составят дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения, глухие и слабослышащие, с тяжелыми нарушениями речи и с тяжелыми множественными нарушениями развития, не обслуживающие себя самостоятельно и нуждающиеся в постоянном постороннем уходе. Субсидия из федерального бюджета на строительство школы-интерната составляет 265 млн рублей. Кроме того, выделены средства для закупки специального оборудования для коррекционных школ и для прохождения обучения педагогов, работающих с различными категориями детей с ограниченными возможностями здоровья.

Руководитель детского благотворительного фонда "Открытые возможности" Наталья Абрамова отметила, что появление новой современной специальной (коррекционной) школы-интерната – это большое достижение не только для Петрозаводска, но и для всей республики. А размещение этой школы на предложенной площадке на Древлянке – это идеальный вариант и для родителей, и для будущих учеников.

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Комментарии

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АК
2019-03-11 15:54:55
Идеальный вариант для детей и родителей, но не для жителей "элитного" Каскада. Из-за этого и бучу поднимали, Лягушку приплели, лишь инвалидов не было на их элитных землях.
sergo
2019-03-11 17:41:29
АК, а где вы там идеальное место разглядели?
После стройки лесопарковой зоны практически не останется. Остатки леса до ЦСК снесут под строительство ТРК. Прямо вдоль забора этой школы пройдет 4-ех полосная трасса (ул. Оборонная) до Древлянки-8 и далее на Древлянки 5 и 6.
Намного более идеальных мест в городе много.
Например поляна, где Воздух проводили. Но эту поляну не отдают, под предлогом что там ФОК будут строить.
А по факту придерживают место для строительства илитных домов в тихом месте на берегу Неглинки.
Leopol'd
2019-03-11 17:30:03
АК, где вы там элитность разглядели? Обычная новостройка, конечно лучше хрущевок и брежневок. Дома на Федосовой еще можно элитным жильем назвать.
В Птз есть уйма территорий, но все время урезают парковые зоны. Заберите территории бывшего штаба 6 армии, под интернат. И все споры уйдут.
Дмитрий Комлев
2019-03-11 17:13:32
АК, инициативная группа - жители комплекса "Чистый город".
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