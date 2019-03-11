В Петрозаводске обсудили строительство школы-интерната на Древлянке

В Петрозаводске состоялась встреча уполномоченного по правам ребенка в Карелии Геннадия Сараева с представителями общественных организаций, родителей, чьи дети обучаются в специальных (коррекционных) школах-интернатах и педагогами.

Речь на встрече шла о месте возможного строительства в микрорайоне Древлянка нового здания специальной школы-интерната на 300 мест, в которой будут созданы гораздо комфортные условия для образовательного процесса детей с инвалидностью и для работы учительского коллектива. Кроме того, родителей интересовали сроки строительства, критерии отбора детей в это новую школу, оснащение её специальным оборудованием и другие вопросы.

Первый заместитель министра образования Карелии Татьяна Васильева ответила, что контингент проектируемой школы-интерната составят дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения, глухие и слабослышащие, с тяжелыми нарушениями речи и с тяжелыми множественными нарушениями развития, не обслуживающие себя самостоятельно и нуждающиеся в постоянном постороннем уходе. Субсидия из федерального бюджета на строительство школы-интерната составляет 265 млн рублей. Кроме того, выделены средства для закупки специального оборудования для коррекционных школ и для прохождения обучения педагогов, работающих с различными категориями детей с ограниченными возможностями здоровья.

Руководитель детского благотворительного фонда "Открытые возможности" Наталья Абрамова отметила, что появление новой современной специальной (коррекционной) школы-интерната – это большое достижение не только для Петрозаводска, но и для всей республики. А размещение этой школы на предложенной площадке на Древлянке – это идеальный вариант и для родителей, и для будущих учеников.

Подробнее читайте здесь.