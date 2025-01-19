В Петрозаводске обсудят итоги работы Госинспекции труда Карелии за 2024 год

На открытом совещании петрозаводской администрации обсудят работу Госинспекции.

27 января в 10:00 в администрации Петрозаводска пройдет открытое планерное совещание, посвященное итогам работы Государственной инспекции труда в Республике Карелия за 2024 год. С докладом перед жителями выступит руководитель ведомства Татьяна Черечукина. Будет организована прямая трансляция.

Специалисты администрации напомнили, что на планерное совещание отводится один час. Регистрация присутствующих и запись спикеров проводится непосредственно перед началом. Присутствующие смогут предоставлять справки и информацию по темам обсуждения, а также задавать вопросы докладчикам. Кроме того, администрация Петрозаводска обращает внимание горожан на необходимость приходить вовремя, так как опоздавшие к началу совещания допущены не будут.