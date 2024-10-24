В Петрозаводске обсудят организацию электроснабжения

Организацию электроснабжения в Петрозаводске обсудят на открытом планерном совещании в администрации.

28 октября в 10:00 в администрации Петрозаводска состоится открытое планерное совещание, посвященное организации электроснабжения в городе, сообщили на странице мэрии. Совещание будет транслироваться в режиме онлайн по ссылке.

С докладом выступит начальник управления городского хозяйства комитета жилищно-коммунального хозяйства Андрей Виноградов. У участников совещания будет возможность задать вопросы и высказать свои предложения.