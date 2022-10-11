В Петрозаводске очень громко включат сирены

Администрация Петрозаводска реконструирует систему оповещения.
В Петрозаводске начнут проверять обновленную систему оповещения. 12 декабря с 10.15 до 11.15 запланирована проверка громкоговорителей, расположенных по адресам: улица «Правды», 25-А и улица Попова, 5-А.
Во время проверки рупоры передадут речевое сообщение «Внимание, проводится проверка системы оповещения» и сирену «Внимание всем!»
Администрация Петрозаводска реконструирует автоматизированную систему оповещения. В районах города установлены 18 рупорных громкоговорителей. В мэрии просят горожан не беспокоиться.
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