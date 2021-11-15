В Петрозаводске очевидцы спасли ребенка, который летел с бешеной скоростью на санках

Жительница Петрозаводска рассказала, как у нее в санках сломалась ручка и полуторагодовалый ребенок полетел вниз по лестнице с бешеной скоростью.

В паблике «Подслушано в Петрозаводске» петрозаводчанка написала пост благодарности людям, которые 25 декабря спасли ее полуторагодовалого ребенка.

«Сегодня, 23 декабря, в подземном переходе, произошла такая ситуация, что когда я по полозьям на санках начала спускать ребёнка вниз, у санок оторвалась ручка, и он полетел вниз с бешеной скоростью. Я пыталась догнать, не успела, упала… Хочу сказать огромное человеческое спасибо людям, которые поймали моего сына, не дали влететь ему в стену, помогли нам. Если бы не вы, не знаю, что бы было, откликнитесь на этот пост, хочется вас отблагодарить, а то в тот момент кроме спасибо ничего не могли сказать», - написала горожанка.