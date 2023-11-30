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Инна Колыхматова официально стала главой Петрозаводска

Новости. Общество
16:37, 01 Декабря 2023
фото: © Управление пресс-службы Главы Республики Карелия

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В администрации карельской столицы прошла инаугурация нового мэра.

Торжественная церемония вступления в должность Главы Петрозаводского городского округа состоялась сегодня, 1 декабря, в администрации карельской столицы. Новым мэром Петрозаводска официально стала Инна Колыхматова, которой были вручены удостоверение и символический атрибут власти — церемониальный нагрудный знак главы города.

На церемонии присутствовали Глава Карелии Артур Парфенчиков,  Председатель Заксобрания республики Элиссан Шандалович, главный федеральный инспектор по РК аппарата полномочного представителя Президента России в СЗФО Иван Сивин, сенатор Российской Федерации Игорь Зубарев, депутат Госдумы РФ Валентина Пивненко, председатель Петросовета Надежда Дрейзис, а также руководители региональных министерств и ведомств, муниципальных и общественных организаций.

«Инна Сергеевна — человек устоявшийся, опытный, работавший первым заместителем при двух градоначальниках, и при ней делалось многое из того, что можно записать в актив», — взял слово Артур Парфенчиков, уточнив, что с Инной Колыхматовой связано, в частности, начало транспортной и мусорной реформ.

Глава Карелии также напомнил, что Инна Колыхматова долго занималась хозяйством в крупных подразделениях с десятками отделов.

 «Инна Сергеевна — хрупкая женщина, конечно, но она настоящий офицер и еще боксер», — пошутил Артур Парфенчиков.

Руководитель региона еще раз напомнил, что новый мэр уже давно находится в команде и погружена во все проблемы города. Артур Парфенчиков еще раз поздравил Инну Колыхматову со вступлением в должность, пожелав ей успехов на посту главы столицы Карелии.

Помимо этого, нового главу Петрозаводска поздравили спикер Заксобрания Элиссан Шандалович, сенатор от Карелии Игорь Зубарев и депутат Госдумы Валентина Пивненко.

«Да, у нас могут быть разные споры, направления, наверняка мнения будут разные. Но в одном, я уверена, мы едины — в нашем стремлении сделать город Петрозаводск более комфортным и жизнь здесь более достойной. Проблем у города действительно много, но наши планы амбициозны. Предстоит сообща ответить на жесткие, сложные вызовы времени. … Но мы ценим тот дух сотрудничества, который сложился в результате нашей совместной работы с правительством. Я уверена, что все задачи нам по плечу», — выступила перед собравшимися Инна Колыхматова, поблагодарив за поддержку депутатов и правительство республики.

«Мы сейчас стараемся выезжать по районам. Буквально вчера я была в Соломенном. Кто-то говорит, мол, не надо ездить, маленькое количество людей. Вчера было 20 человек, ну и что, мы будем ездить, невзирая на количество пришедших горожан. С людьми надо встречаться», — сказала Инна Колыхматова «Столице на Онего», уточнив, что во главе администрации она будет развивать направления, начатые еще во время ее работы в должности заместителя мэра города.

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