В Петрозаводске ограничат движение через ЖД переезд

Движение автотранспорта ограничат на пять часов.
Жителей Петрозаводска предупредили об ограничении движения автотранспорта через железнодорожный переезд 18 июля.
-В связи с производством работ в границах переезда проезд автотранспорта через железнодорожный переезд, расположенный в границах Петрозаводска (Пряжинское шоссе), будет ограничен с 11:00 до 15:00 18 июля, - рассказали в пресс-службе Октябрьской железной дороги.
Известно, что проезд для автотранспорта будет проходить по выделенным полосам в реверсивном порядке.
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