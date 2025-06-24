В Петрозаводске ограничат движение через ЖД переезд

Движение автотранспорта ограничат на пять часов.

-В связи с производством работ в границах переезда проезд автотранспорта через железнодорожный переезд, расположенный в границах Петрозаводска (Пряжинское шоссе), будет ограничен с 11:00 до 15:00 18 июля, - рассказали в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Известно, что проезд для автотранспорта будет проходить по выделенным полосам в реверсивном порядке.