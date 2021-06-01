В Петрозаводске охранник встал на пути магазинного вора и получил бутылкой коньяка по голове

Посетитель сетевого магазина пытался украсть две бутылки коньяка, ударил охранника и сбежал.

Как рассказали в МВД Карелии, инцидент произошел в середине мая. В дежурную часть петрозаводской полиции поступила информация о преступлении, совершенном в сетевом магазине. Один из посетителей пытался пронести мимо кассы две бутылки коньяка стоимостью около 900 рублей. Сотрудник службы безопасности заметил это и попытался воспрепятствовать. Тогда мужчина ударил его бутылкой по голове, после чего скрылся.

Было установлено, что к преступлению причастен 34-летний петрозаводчанин. Он дал признательные показания.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Фигурант арестован. Мужчине грозит 10 лет колонии.

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