В Петрозаводске определен список школ, куда запись первоклассников пройдёт в электронном виде

В Петрозаводске 28 школ будут принимать заявления в первые классы в электронном виде, сообщили в администрации Петрозаводска.

О порядке проведения записи детей в образовательные учреждения рассказал глава города Владимир Любарский.

В пятницу, 1 апреля, стартует запись детей в первые классы. В новом учебном году планируется открыть 127 первых классов более чем для 3400 детей. В их числе — коррекционные классы для учеников с ограниченными возможностями здоровья во всех районах города.

Первыми заявления смогут подать льготные категории граждан. Далее будут принимать родителей детей, прописанных на закрепленных территориях. Эта работа завершится 30 июня. А с 6 июля будут приниматься заявления на оставшиеся места от зарегистрированных не на закрепленной к школе территории. Принято решение о проведении записи в электронном виде.

Она будет осуществляться по графику в 28 школах Петрозаводска через республиканский портал предоставления услуг.

Алгоритм приёма заявлений опубликовал на своей странице Владимир Любарский:

Итак, 1 апреля в 8.00 стартует прием заявлений во все школы города от льготных категорий граждан.

В 9.00 в традиционной форме начнут принимать заявления в средних школах № 3, 32, 55, в гимназии № 17, гимназии № 30, Ломоносовской гимназии, Университетском лицее, Петровском дворце.

«Приём в остальные школы города будет проводиться одновременно в электронном и в традиционном виде по графику, который прикрепляю ниже. То есть, например, желающие подать заявление в Академический лицей могут в 12.30 сделать это через портал или лично в школе. На электронную запись отводится до получаса, а двери школ будут открыты до 18.00», — написал Владимир Любарский.

Вся необходимая информация размещается на сайтах образовательных организаций. С 29 по 31 марта с 17.00 до 19.00 во всех школах будут работать консультационные пункты, где родителям разъяснят порядок приёма документов. В городской администрации открыта горячая линия. Задать вопросы родители могут по телефону 71-34-34 в будние дни с 9 до 17 часов (перерыв на обед с 13 до 14 часов).