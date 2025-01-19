В Петрозаводске определили участников конкурса ледовых и снежных скульптур

Жюри отобрало эскизы работ на тему «Символы российских городов».

С 4 по 8 февраля в карельской столице состоится международный зимний фестиваль «Гиперборея — 2025». В его рамках традиционно пройдет конкурс ледовых и снежных скульптур. Жюри отобрало эскизы работ на тему «Символы российских городов».

Участниками главного состязания стали авторы из Перми, Кургана, Мурманска, Москвы, Вологды, Архангельска, Санкт-Петербурга, Севастополя, Сербии, Китайской Народной Республики, Карелии и других регионов. Полный список мастеров размещен в паблике .

«Уже 5 февраля участники фестиваля начнут создавать настоящие произведения искусства. С нетерпением ждем!» — сообщила глава Петрозаводска Инна Колыхматова.