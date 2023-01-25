В Петрозаводске определились лучшие гимнасты Карелии

В столице республики завершились важнейшие соревнования по спортивной гимнастике.

Как сообщили в Минспорта Карелии, накануне, 28 января, в Региональном центре спортивной гимнастики имени Заслуженного тренера России Сергея Загорских завершились Чемпионат и Первенство республики по спортивной гимнастике.

В соревнованиях участвовали более 60 спортсменов. В результате победу в различных группах и видах программы одержали: Мария Поглазова, Игнат Горобец, Арсений Богданов, Семен Марков, Анна Трумгеллер, Софья Алексеева, Ева Вакулина, Антон Фигурин.

В Минспорта поздравили лучших гимнастов республики.