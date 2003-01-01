РЕКЛАМА
В Петрозаводске определились победители соревнований по лыжным гонкам
Сегодня 07:38 Спорт
На трассах РСК «Курган» в Петрозаводске состоялся второй соревновательный день Чемпионата и Первенства Республики Карелия по лыжным гонкам, I этапа XIII Зимней Спартакиады учащихся (юношеской) России.

фото: © Центр спортивной подготовки

Как рассказали в Центре спортивной подготовки, в гонках свободным стилем на дистанциях 5, 10 и 15 км на старт вышли 133 участника. Спортсмены отметили: сегодня трасса и погодные условия потребовали ещё большей концентрации и выносливости, но все справились с задачей и показали характер.

Женщины 40 лет и старше, 5 км
1 место — Татьяна Владиславлева (Ленинградская область)
2 место — Наталья Фофанова (Петрозаводск)
3 место — Наталья Куряткова (Беломорск)

Мужчины 40 лет и старше, 10 км
1 место — Алексей Тараханов (Калевала)
2 место — Александр Давжук (Костомукша)
3 место — Юрий Ревенок (Сортавала)

Женщины, 10 км
1 место — Арина Ползунова (Петрозаводск)

Мужчины, 15 км
1 место — Максим Лукашин (СШОР Кондопога)
2 место — Кирилл Гужиев (Петрозаводск)
3 место — Андрей Росляков (Кондопога)

Юниоры 2003–2005 гг. р., 15 км
1 место — Александр Тризно (РСШОР)
2 место — Евгений Попов (РСШОР)

Юниорки 2006–2007 гг. р., 10 км
1 место — Дарья Попова (СШОР Кондопога)
2 место — Ирина Дубинина (РСШОР)
3 место — Ангелина Чутченко (РСШОР)

Юниоры 2006–2007 гг. р., 15 км
1 место — Егор Демачёв (РСШОР)
2 место — Георгий Гуненко (РСШОР)
3 место — Роман Давжук (Костомукша)

Девушки 2008–2009 гг. р., 5 км
1 место — Екатерина Сизова (Костомукша)
2 место — Ульяна Чепик (РСШОР)
3 место — Софья Ляппиева (РСШОР)

Юноши 2008–2009 гг. р., 10 км
1 место — Владислав Стогов (Костомукша)
2 место — Андрей Корпусенко (РСШОР)
3 место — Матвей Науменко (Костомукша).

