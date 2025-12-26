В Петрозаводске опубликовали график продаж и стоимость проездных билетов

С 26 декабря начинается продажа месячных проездных билетов на январь для проезда в троллейбусах Петрозаводска. Для разных категорий пассажиров действуют отдельные правила оформления и пополнения.

ПМУП «Городской транспорт» сообщает, что заявление на электронный проездной подается 1 раз в год. Если вы уже его оформили, проездной нужно лишь пополнять по этой инструкции.

Прежде чем оформить проездной, необходимо ознакомиться с инструкцией выше. Оформить электронный проездной для студентов и школьников можно по этой ссылке.



Продажа месячных проездных билетов для студентов ПетрГУ осуществляется в учебном корпусе университета по адресу: ул. Анохина, д. 20, каб. 110.

Стоимость билетов составляет:

— Для граждан: 2200 руб;

— Для школьников и студентов: 500 руб.

Режим работы:

— 26.12.25 — 31.12.25: 08:30 — 18:30 (сб, вс: 09:00 — 17:00);

— 01.01.26 — 02.01.26: выходные дни;

— 03.01.26 — 16.01.26: 08:30 — 18:30 (сб, вс, праздничные дни: 09:00 — 17:00);

— 17.01.26 — 25.01.26: 08:30 — 17:00 (сб, вс: 09:00 — 15:00).

