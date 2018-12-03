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Новости. Криминал
11:55, 03 Декабря 2018
фото: Pixabay

В Петрозаводске организация получила счет на 100 тысяч рублей из-за болтливого студента

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В полицию Петрозаводска обратился представитель одного из предприятий с заявлением о краже сим-карты, сообщили в МВД Карелии.

Мужчина рассказал, что в организацию пришел счет за услуги мобильной связи более чем на 100 тысяч рублей. Заявитель пояснил, что ранее была утеряна корпоративная сим-карта.

Сотрудники полиции установили подозреваемого, 19-летнего горожанина. Молодой человек признался, что в сентябре нашёл сим-карту на улице, вставил её в свой мобильный телефон.

По версии правоохранителей, гражданин, зная, что пользуется чужим имуществом, на протяжении нескольких месяцев делился интернетом с однокурсниками, часто звонил. В один из дней он проверил счет по услугам связи, обнаружил отрицательный баланс в 100 тысяч рублей, снял сим-карту и спрятал дома.

На подозреваемого завели возбуждено уголовное дело.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2018-12-03 12:55:37
Взять чужое - это наше, родное. Закрепленное в генах.
Оля Петрова
2018-12-03 11:58:13
Ну дурак,чего ещё сказать...
Гость
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