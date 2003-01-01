В Петрозаводске орудуют торговцы, которые продают пенсионерам «втридорога» одежду

«Столица на онего» выяснила, будут ли силовые структуры разбираться с этой ситуацией.

В Петрозаводске около Торгового центра «Весна» на Древлянке уличные торговцы продали пенсионерке сомнительный полушубок «по скидке» за 32 тысячи рублей вместо 154 тысяч и не возвращают деньги при попытке вернуть его обратно.

Информацию анонимно опубликовала внучка обманутой женщины в социальных сетях. Девушка сообщила, что торговцы пристали к пенсионерке на улице, всячески манипулировали ей, обнимали ее и пытались завоевать ее доверие. Они убедили женщину купить «обновку» в своей перевозной торговой точке. Пенсионерка заплатила за него 32 тысячи рублей, хотя внучка уверена, что такой товар стоит в разы меньше.

Примечательно, что в «магазине» не было кассового аппарата, и для оплаты товара необходимо было снять деньги в банкомате, который находился поблизости. Девушка сообщила, что, узнав о сомнительной покупке родственницы, она убедила ее поехать возвращать полушубок, но возникли сложности — товар невозможно вернуть, потому что бухгалтера не было.

— Когда мы пришли, нам сказали, что бухгалтера нет и они не могут вернуть деньги, мол, приходите в понедельник, когда он вернется. Также написали расписку, в которой молодой человек (кассир или продавец, кто он, я не знаю) поставил свою подпись, — рассказала девушка.

Они вернулись в понедельник, но, со слов девушки, на месте не было ни магазина, ни сотрудников. Девушка выяснила, куда «магазин» переехал, и вместе с бабушкой направилась туда.

— В понедельник мы пришли, и там никого не оказалось. Позже, как мы узнали, они съехали в тот же день в 15:00 (то есть через пару часов, как мы там были). Совершенно случайно я поехала на Ровио 18, где увидела, что вот эта вся компашка «Мамина норка» переехала туда, — подчеркнула девушка.

Со слов девушки, сотрудники вышли к ним на улицу, и она показала им расписку и товарный чек, на которых стояла печать «ООО Старт», но ей сказали, что эти бумаги относятся к бухгалтерии другой компании.

— На бумагах стояла печать «ООО Старт». Мне сказали, что позвонят в течение часа. По итогу звонка не было. Я подошла туда сама, где мне начали объяснять, что эта компания не «ООО Старт», а «Диджитал», и что они к той бухгалтерии не имеют никакого доступа, у них разные руководители, но название одинаковое, - объяснила внучка пострадавшей.

«Столица на Онего» выяснила, что 18 августа в полицию поступило заявление о произошедшем. В МВД Карелии нам рассказали, что да, действительно, девушка 2004 года рождения написала заявление с жалобой на продажу товара по завышенной цене, где рассказала, что ее бабушку 1950 года рождения обманули и деньги за товар не возвращают. Проводится проверка, по результатам которой станет известно, какое процессуальное решение нужно принять дальше. Нам сообщили, что на данный момент неясно, насколько эта ситуация относится к компетенции силовых структур. В случае, если речь действительно идет о мошеннических действиях, то правонарушителям грозит наказание по соответствующей статье.