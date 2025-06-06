В Петрозаводске оштрафовали более 260 водителей, которые не пропускали пешеходов

Госавтоинспекция Петрозаводска опубликовала данные о водителях, которые не уважают пешеходов. И сообщила, какой штраф положен за это нарушение.

Госавтоинспекция зарегистрировала 262 водителя, которые привлеклись в административной ответственности за то, что не пропустили пешеходов с преимуществом движения в Петрозаводске.

За подобное нарушение правил дорожного движения предусмотрен минимальный штраф от 1500 рублей. Об этом сообщила городская Госавтоинспекция.

Напомним, что ранее в Петрозаводске Госавтоинспекция нашла водителей электросамокатов, которые едва не сбили пешеходов в центре Петрозаводска.