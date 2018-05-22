В Петрозаводске оштрафовали родителей, которые везли ребенка в автомобиле стоя

Сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска провели очередной рейд у образовательной организации. Сегодня контролировали, как жители района Птицефабрика соблюдают правила перевозки детей-пассажиров.

В ходе утреннего рейда было пресечено четыре нарушения правил перевозки детей: трое детей перевозились на заднем сиденье автомобиля, находились в детских удерживающих устройствах, но не были пристегнуты ремнями безопасности, одного ребенка перевозили стоящим между передними сиденьями. Водители-нарушители объяснили это тем, что детский сад располагается недалеко от дома, поэтому можно не пристегиваться! За несоблюдение правил перевозки детей-пассажиров нарушителям придется заплатить штраф в 3 тысячи рублей.

Госавтоинспекция напоминает, что перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX, должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля - только с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.