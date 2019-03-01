В Петрозаводске оштрафовали уличных торговцев

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В столице Карелии продолжаются рейды, направленные против несанкционированной торговли, сообщили в мэрии.
Так, семь протоколов об административных правонарушениях составлены на этой неделе специалистами администрации Петрозаводска на граждан, ведущих несанкционированную торговлю на улицах города.
Совместно с сотрудниками полиции и налоговой инспекции с 25 по 28 февраля были организованы и проведены два рейда по пресечению незаконной торговли.
"Специалисты предупреждают, что продукты и товары сомнительного происхождения, купленные у нарушающих закон коммерсантов, могут быть опасны для здоровья", -отметили в пресс-службе.
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