В Петрозаводске оштрафовали уличных торговцев

В столице Карелии продолжаются рейды, направленные против несанкционированной торговли, сообщили в мэрии.

Так, семь протоколов об административных правонарушениях составлены на этой неделе специалистами администрации Петрозаводска на граждан, ведущих несанкционированную торговлю на улицах города.

Совместно с сотрудниками полиции и налоговой инспекции с 25 по 28 февраля были организованы и проведены два рейда по пресечению незаконной торговли.

"Специалисты предупреждают, что продукты и товары сомнительного происхождения, купленные у нарушающих закон коммерсантов, могут быть опасны для здоровья", -отметили в пресс-службе.