В Петрозаводске оштрафовали водителя самоката, выехавшего на пешеходную дорожку на набережной

Владелец электросамоката вынужден был раскошелиться после инцидента на набережной.
Водитель самоката нарушил ПДД на Набережном проспекте в Петрозаводске и был оштрафован, сообщили в Госавтоинспекции города.
Автоинспекторы пресекают нарушения ПДД подобными гражданами на набережной Петрозаводска каждый день. Вчера,11 июня, на пешеходную дорожку выехал 32-летний мужчина на самокате.
Ему вынесли постановление об административном правонарушении, которое предусматривает штраф в 800 рублей.
В ГАИ напомнили, что запрет движения на средствах индивидуальной мобильности на участке Набережного проспекта от проспекта Ленина до проспекта Карла Маркса введен в конце апреля 2025 года.
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