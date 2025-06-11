В Петрозаводске оштрафовали водителя самоката, выехавшего на пешеходную дорожку на набережной

Владелец электросамоката вынужден был раскошелиться после инцидента на набережной.

Водитель самоката нарушил ПДД на Набережном проспекте в Петрозаводске и был оштрафован, сообщили в Госавтоинспекции города.

Автоинспекторы пресекают нарушения ПДД подобными гражданами на набережной Петрозаводска каждый день. Вчера,11 июня, на пешеходную дорожку выехал 32-летний мужчина на самокате.

Ему вынесли постановление об административном правонарушении, которое предусматривает штраф в 800 рублей.

В ГАИ напомнили, что запрет движения на средствах индивидуальной мобильности на участке Набережного проспекта от проспекта Ленина до проспекта Карла Маркса введен в конце апреля 2025 года.