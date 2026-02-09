В Петрозаводске оштрафовали водителя за неправильную перевозку ребенка

Родители продолжают нарушать правила перевозки детей.
В ходе профилактического мероприятия «Право на безопасность» у детского сада №111 на Октябрьском проспекте инспекторы ДПС выявили одно нарушение правил перевозки детей.
Сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска остановили автомобиль, в котором на заднем сиденье находился 7-летний ребенок. При этом в машине имелось детское удерживающее устройство, но сам ребёнок не был пристёгнут ремнём безопасности.
В отношении водителя составлен административный протокол по части 3 статьи 12.23 КоАП РФ. Нарушителю предстоит уплатить штраф в размере 5 000 рублей.
