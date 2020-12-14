В Петрозаводске оштрафован мужчина, пытавшийся фиктивно прописать иностранку

Жителя Карелии признали виновным в фиктивной регистрации иностранного гражданина, заявили в прокуратуре Карелии.

Житель Карелии, являясь собственником жилого помещения, из личной заинтересованности решил помочь иностранной гражданке в оформлении документов миграционного учета.

В марте текущего года он умышленно зарегистрировал иностранку по месту жительства без намерения предоставить указанное ей жилое помещение для проживания. При том он располагал достоверными сведениями об отсутствии у нее намерений проживать в данном жилом помещении.

За фиктивную регистрацию гражданина иностранного государства суд назначил мужчине штраф в размере 60 тыс. рублей.