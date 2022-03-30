В Петрозаводске оштрафованы два водителя, которые перевозили пассажиров с младенцами на руках

Автоинспекторы проконтролировали правила перевозки детей в автомобилях и выявили два нарушения, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Мероприятие "Юный пассажир" прошло 30 марта вблизи Детской поликлиники №1 на Октябрьском проспекте.

В ходе рейда сотрудниками ДПС пресечено два нарушения правил. Два ребенка младше года перевозились на руках у родителей, при этом в одном автомобиле даже имелось детское удерживающее устройство.

С родителями-водителями проведены профилактические беседы, разъяснены правила перевозки пассажиров данного возраста.

В отношении нарушителей вынесены постановления об административных правонарушениях. За данное нарушение предусмотрен штраф в размере 3 тысяч рублей.

Госавтоинспекция напоминает, что перевозка детей младше 7 лет в легковом автомобиле должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка.

С начала года в Карелии в 10 дорожно-транспортных происшествиях травмированы 13 детей-пассажиров.