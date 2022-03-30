В Петрозаводске оштрафованы два водителя, которые перевозили пассажиров с младенцами на руках

Автоинспекторы проконтролировали правила перевозки детей в автомобилях и выявили два нарушения, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.
Мероприятие "Юный пассажир" прошло 30 марта вблизи Детской поликлиники №1 на Октябрьском проспекте.
В ходе рейда сотрудниками ДПС пресечено два нарушения правил. Два ребенка младше года перевозились на руках у родителей, при этом в одном автомобиле даже имелось детское удерживающее устройство.
С родителями-водителями проведены профилактические беседы, разъяснены правила перевозки пассажиров данного возраста.
В отношении нарушителей вынесены постановления об административных правонарушениях. За данное нарушение предусмотрен штраф в размере 3 тысяч рублей.
Госавтоинспекция напоминает, что перевозка детей младше 7 лет в легковом автомобиле должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка.
С начала года в Карелии в 10 дорожно-транспортных происшествиях травмированы 13 детей-пассажиров.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание