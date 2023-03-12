В Петрозаводске остановили чертову дюжину водителей, рисковавших безопасностью детей

За минувшие выходные автоинспекторы пресекли в карельской столице 13 нарушений, касавшихся правил перевозки детей.

Как сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска, за минувшие выходные, 11 и 12 марта, сотрудники ДПС остановили в городе 13 водителей, нарушивших правила перевозки детей.

В отношении нарушителей были вынесены постановления, им грозит штраф в размере 3 тысяч рублей.

Кроме того, родителям еще раз напомнили правила перевозки детей разного возраста.