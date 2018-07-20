В Петрозаводске осудили любителя "Боржоми"

Петрозаводский городской суд приговорил к обязательным работам мужчину, который обвинялся в краже 15-ти бутылок воды "Боржоми".

Инцидент, как было установлено в суде, произошел в марте в одном из домов карельской столицы. Находясь в подъезде на площадке между этажами, обвиняемый отогнул, используя подручные средства, угол двери подсобного помещения и через образовавшееся отверстие вытащил 15 полулитровых бутылок воды "Боржоми" объемом 0,5 литра. Каждая бутылка стоила 54 рубля 90 копеек.

С бутылками "Боржоми" обвиняемый скрылся и позднее всю воду выпил.

Материальный ущерб составил 823 рубля 50 копеек.

В момент совершения преступления мужчина был пьян.

"Назначено наказание в виде обязательных работ на срок 120 часов", - отметили в суде.

Приговор пока не вступил в силу.