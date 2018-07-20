Дверь Экошпон
2590
1990
Ламинат Egger
858
429
Унитаз-компакт
3590
2990
Триммер
1290
777
Люстра
2990
1990
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Криминал
10:36, 20 Июля 2018
фото: bigpicture.ru

В Петрозаводске осудили любителя "Боржоми"

По теме

Неадекватный петрозаводчанин жестоко расправился со своим пожилым отцом
19.07.18 16:06
Житель Карелии поссорился с женщиной и зарезал ее
19.07.18 12:30
В Карелии будут судить несовершеннолетних, пытавшихся угнать машины
18.07.18 16:45
Все новости
Загрузка...

Петрозаводский городской суд приговорил к обязательным работам мужчину, который обвинялся в краже 15-ти бутылок воды "Боржоми".

Инцидент, как было установлено в суде, произошел в марте в одном из домов карельской столицы. Находясь в подъезде на площадке между этажами, обвиняемый отогнул, используя подручные средства, угол двери подсобного помещения и через образовавшееся отверстие вытащил 15 полулитровых бутылок воды "Боржоми" объемом 0,5 литра. Каждая бутылка стоила 54 рубля 90 копеек.

С бутылками "Боржоми" обвиняемый скрылся и позднее всю воду выпил.

Материальный ущерб составил 823 рубля 50 копеек.

В момент совершения преступления мужчина был пьян. 

"Назначено наказание в виде обязательных работ на срок 120 часов", - отметили в суде.

Приговор пока не вступил в силу.

По теме

Неадекватный петрозаводчанин жестоко расправился со своим пожилым отцом
19.07.18 16:06
Житель Карелии поссорился с женщиной и зарезал ее
19.07.18 12:30
В Карелии будут судить несовершеннолетних, пытавшихся угнать машины
18.07.18 16:45
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
16.07.2018, 19:40
Дмитрий Шепелев не ожидал в цирке Запашных увидеть тигрицу, названную в честь Жанны Фриске
17.07.2018, 07:05
ФОТО и ВИДЕО: Туристы в Карелии запечатлели, как плывут по озеру рысь, змея и тюлень
16.07.2018, 11:22
В Петрозаводске в карьере утонул молодой мужчина
13.07.2018, 13:29
"Полюбил за звезданутость"
19.07.2018, 19:10
Кобзон по именам назвал больных раком звезд
16.07.2018, 09:09
Аномальная жара задержится в Петрозаводске

Аналитика

18.07.2018 15:32
Обществоведение
Петросовет – за школу и садики 1
Депутаты Петросовета одобрили выделение денег на школу и садики, что в некоторой степени позволит решить серьезную городскую проблему с записью и очередями в образовательные учреждения.
"Население России никогда не жило хорошо" 5
18.07.2018 13:19
"Никому нельзя верить" 5
17.07.2018 11:57
Вот ведь зараза
17.07.2018 08:58
Минздрав Карелии предложил открыть кабинеты офтальмологического приема в районах
16.07.2018 10:21
Вся аналитика

Чтиво

19.07.2018 14:17
Без политики
Ждите, платите и сохраняйте спокойствие – полиция вызывается незамедлительно!
Почему в Центре платных медицинских услуг Республиканской больницы такие очереди и собирается ли руководство учреждения что-то с этим делать.
"Полюбил за звезданутость" 9
13.07.2018 13:29
Энергетики призывают к безопасности
13.07.2018 10:58
Александр Ершов. Свой среди других 1
03.07.2018 11:19
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске прошел крестный ход в память о расстреле царской семьи
16.07.2018 10:01
все фото и видео

Опрос

Нужны ли России такие дорогостоящие мероприятия, как Чемпионат мира по футболу и Олимпиада?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»