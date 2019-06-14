В Петрозаводске осудили жителей Архангельска, избивших мужчину за деньги

Пострадавшего избили за неисполнение обязательств в сфере торговли наркотиками, сообщили в Петрозаводском городском суде.

Летом 2018 года жители Архангельска приехали в Петрозаводск и за вознаграждение избили мужчину бейсбольной битой и резиновой палкой с целью наказать за неисполнение обязательств перед неустановленным лицом в сфере незаконного оборота наркотиков.

Злоумышленники осуществляли видеосъемку.

Суд назначил им 5 и 6 лет колонии строгого режима.