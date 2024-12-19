В Петрозаводске осветили переулок, где живет семья военного

Депутат Ершов рассказал, что проблема с освещением на переулке в Сайнаволоке решена.

Депутат Петросовета Александр Ершов сообщил о том, что в одном из переулков Петрозаводска, где проживает семья участника СВО, было установлено освещение.

К депутату обратился военный пенсионер, отец военнослужащего, с просьбой помочь решить проблему отсутствия уличного освещения в их переулке. Несмотря на то, что этот переулок находится не в его избирательном округе, Александр Ершов принял решение оказать содействие.

Депутат направил соответствующие запросы в «ОРЭС-Петрозаводск» и администрацию Петрозаводска. Благодаря оперативной работе энергетиков и городской администрации, а также поддержке коллег-депутатов, удалось решить вопрос в кратчайшие сроки.

Ершов подчеркнул, что в установке освещения приняли активное участие специалисты МУП «Петрозаводские электрические сети» под руководством Виктории Асановой. Большую поддержку оказала депутат Законодательного Собрания Ольга Билко.