В Петрозаводске от хозяина сбежал удав

В ТИЗ "Усадьба" третьи сутки ищут сбежавшего удава.

Как стало известно "Столице на Онего", три дня назад в ТИЗ "Усадьба" от хозяев сбежал 2-метровый удав.

По словам владельца змеи, удав добрый, используется для фото с людьми, не кусается.

"Если кто-нибудь увидит бежево-коричнево-черного удава, то не убивайте его", - просит владелец змеи.

Сейчас поиском удава занимаются специальные службы.