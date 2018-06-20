В Петрозаводске от хозяина сбежал удав

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В ТИЗ "Усадьба" третьи сутки ищут сбежавшего удава.
Как стало известно "Столице на Онего", три дня назад в ТИЗ "Усадьба" от хозяев сбежал 2-метровый удав.
По словам владельца змеи, удав добрый, используется для фото с людьми, не кусается.
"Если кто-нибудь увидит бежево-коричнево-черного удава, то не убивайте его", - просит владелец змеи.
Сейчас поиском удава занимаются специальные службы.
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