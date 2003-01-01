В Петрозаводске от управления отстранили 14 водителей

За выходные 14 автомобилистов из Петрозаводска стали пешеходами.

За минувшие выходные дни в Петрозаводске сотрудники ГАИ отстранили от управления транспортом 14 водителей за грубые нарушения правил дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным Госавтоинспекции, десять человек сели за руль в состоянии опьянения, еще четверо не имели права на управление транспортными средствами. В отношении всех нарушителей составили административные протоколы, а их автомобили отправили на штрафстоянку.

— За управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от медицинского освидетельствования предусмотрено лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет и штраф 45 тысяч рублей. Повторное нарушение влечет уголовную ответственность с возможным лишением свободы до двух лет, — отметили в ГАИ.

За управление автомобилем без водительских прав нарушителям грозит административный штраф от 5 до 15 тысяч рублей.

Как мы писали ранее, с начала года более тысячи нетрезвых водителей поймали за рулем.