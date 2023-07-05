В Петрозаводске отец-нарушитель дал порулить трехлетнему ребенку

В центре Петрозаводска сотрудники ДПС пресекли грубое нарушение, сообщили в Госавтоинспекции города.

Вчера, 6 июля, на улице Титова внимание автоинспектора привлёк aвтомобиль Hyundai, за рулём которого находился маленький ребенок – он сидел на коленях у водителя.

Как рассказали сотрудники ГИБДД, в момент остановки автомобиля папа быстро пересадил малыша в детское удерживающее устройство на переднем пассажирском сиденье.

Дорожные полицейские квалифицировали инцидент как нарушение правил перевозки детей и передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему водительского удостоверения, сообщили в Госавтоинспекции.

Водителю грозит штраф 3 тысячи рублей за первое нарушение и 30 тысяч рублей – за второе, уточнили в ГИБДД.