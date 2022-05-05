В Петрозаводске отказались от планов изменить схему входа и выхода в троллейбусах

Предприятие «Городской транспорт» оставит организацию входа и выхода из троллейбусов прежней, не смотря на рост числа пассажиров- «зайцев».

«Городской транспорт» подвел итоги опроса, который предприятие проводило среди горожан по организации входа и выхода пассажиров троллейбусов из-за участившихся случаев неоплаты проезда. Петрозаводчанам предлагалось выбрать: ввести вход в троллейбусы через одну дверь, а выход через другую или не вводить.

«Учитывая результат голосования (54% — «за», 46% — «против»), а также комментарии на нашей странице и в СМИ, в ближайшем будущем изменять схему входа/выхода в троллейбусах мы не будем. Планируем увеличить штат контролеров и снабдить их специальными терминалами для проверки фактов оплаты проезда», — пишут в официальном паблике предприятия.

Ранее сообщалось, бесплатный проезд в троллейбусах Петрозаводска разрешат не только ветеранам.