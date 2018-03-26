В Петрозаводске откладывается строительство нового спортивно-оздоровительного центра

В УФАС поступила жалоба, результаты аукциона на аренду участка аннулированы.

УФАС по Карелии предписало аннулировать результаты аукциона по аренде земельного участка для строительства спортивно-оздоровительного центра в Петрозаводске, поскольку в ведомство поступила жалоба от физического лица на условия аукциона. По мнению заявителя, аукционная документация не содержит ряда технических сведений о будущем объекте капитального строительства.

Аукцион был объявлен в конце прошлого года Управлением земельных ресурсов Карелии. Планировалось заключение договора аренды участка площадью 12059 кв. м на ул. Хейкконена сроком на 4,5 года.

Подробности – в материале "Вестей Карелии".