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В Петрозаводске отключат светофоры на улице, где образовывались огромные пробки

Новости. Общество
07:00, 17 Февраля 2022
фото: скриншот с камеры видеонаблюдения «Ситилинк»

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На реконструированной улице Куйбышева в течение ночи не будут работать светофоры.

По информации Управтодора Карелии, в Петрозаводске в ночь с 22.00 17 февраля до 06.00 18 февраля будут отключены светофоры на перекрестках улицы Куйбышева с проспектом Ленина, Неглинской набережной, улицами Малой Слободской и Еремеева, а также на пешеходных переходах у дома №27 на ул. Куйбышева, в переулке Озёрном и у дома №48 на улице Кирова. Об этом сообщил Минтранс Карелии.

Временные неудобства связаны с необходимостью выполнения работ на светофорах объекта «Реконструкция улицы Куйбышева от проспекта Ленина до набережной Варкауса, 0,8 км».

Регулирование дорожного движения будет осуществляться установленными дорожными знаками. Водителей и пешеходов просят быть предельно внимательными и руководствоваться положениями ПДД.

Напомним, в январе непродуманная работа светофоров на новом участке улицы Куйбышева привела к заторам со стороны площади Кирова и проспекта Ленина, выезд со стороны Еремеева также осложнен.

 

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Комментарии

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ANT
2022-02-17 09:59:58
mts, мысли здравые, я такое в Архангельске видел. Длинные проспекты и с односторонним движением. На Куйбышева много чего не продумано. С ул. Еремеева налево повернуть проблема, потому что паркуют автомобили у Казначейства и справа и слева до самой Куйбышева. И все в один ряд выстраиваются. Нужны знаки. На пересечении с Еремеева светофор повесили на небо, и многие его не видят, потому что впереди в 50м. стоит светофор на земле. Гайцы там ловят проехавших на красный за милую душу.
mts
2022-02-17 08:19:38
Всё что можно сделать с этим проектом - это продолжение до ул. Правды. Но денежек нет. Вот Вам решение. Простое и реализуемое за месяц-два, не считая проектирование (на которое обычно уходят годы и куча денег). Необходимо сделать улицу Куйбышева односторонней до Невского проспекта. А ул. Пушкинскую сделать односторонней в другую сторону. Пробок не будет. 100%.
горский еврей
2022-02-17 07:56:10
Ловушка ГИБДД. Проверка ваших знаний ПДД с последующими штрафами.Куда делись "живые светофоры"? Регулировщики, Ау!
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