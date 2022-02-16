В Петрозаводске отключат светофоры на улице, где образовывались огромные пробки

На реконструированной улице Куйбышева в течение ночи не будут работать светофоры.

По информации Управтодора Карелии, в Петрозаводске в ночь с 22.00 17 февраля до 06.00 18 февраля будут отключены светофоры на перекрестках улицы Куйбышева с проспектом Ленина, Неглинской набережной, улицами Малой Слободской и Еремеева, а также на пешеходных переходах у дома №27 на ул. Куйбышева, в переулке Озёрном и у дома №48 на улице Кирова. Об этом сообщил Минтранс Карелии.

Временные неудобства связаны с необходимостью выполнения работ на светофорах объекта «Реконструкция улицы Куйбышева от проспекта Ленина до набережной Варкауса, 0,8 км».

Регулирование дорожного движения будет осуществляться установленными дорожными знаками. Водителей и пешеходов просят быть предельно внимательными и руководствоваться положениями ПДД.

Напомним, в январе непродуманная работа светофоров на новом участке улицы Куйбышева привела к заторам со стороны площади Кирова и проспекта Ленина, выезд со стороны Еремеева также осложнен.