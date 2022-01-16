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В Петрозаводске откроется «Лабораториум» для художников и любителей изящных искусств

Новости. Общество
18:00, 17 Января 2022
фото: Министерство культуры Республики Карелия

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Медиацентр «Vыход» приглашает художников и любителей изящных искусств в «Лабораториум».

Новый образовательно-досуговый проект медиацентра «Vыход» предлагает программу, в центре которой находится идея создания выставки. Об открытии «Лабораториума» информирует Минкульт Карелии.

«Новый образовательно-досуговый проект медиацентра „Vыход“ ориентирован на молодых художников, самодеятельных художников, любителей визуального искусства, начинающих искусствоведов, желающих расширить диапазон знаний и представлений о художественном творчестве, развить способность самостоятельного суждения о нем», — говорится в сообщении.

Занятия будут проходить в форме групповых обсуждений, лекций, индивидуальной работы и работы в паре.

Организаторы «Лабораториума» намерены научить участников проекта размышлять и говорить о художественном творчестве; представлять себя и своё творчество, составлять заявку на участие работ в конкурсе, выставках; участвовать в создании выставок и так далее.

Занятия начинаются после формирования группы (предположительно, в феврале). Программа рассчитана на 68 академических часов.

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