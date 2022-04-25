В Петрозаводске откроется «Весенняя ярмарка» для дачников

Власти Петрозаводска приглашают продавцов товарами для дачи принять участие в ярмарке в мае.

С 26 по 29 мая в карельской столице пройдет традиционная «Весенняя ярмарка». Торговые ряды, где будут представлены товары для дачи, разместят на Ярмарочной площади (в районе пересечения Инженерной улицы и Октябрьского проспекта), сообщили в администрации города.

Власти Петрозаводска приглашает к участию в универсальной ярмарке организации, предпринимателей и граждан, которые ведут крестьянско-фермерские, личные подсобные хозяйства, занимаются садоводством, огородничеством и животноводством.

Заявки принимаются по адресу: г. Петрозаводск, пр. Ленина, 2, каб. 521. Сообщить о своем участии также можно по электронной почте: svetlana.zaytseva@petrozavodsk-mo.ru и anastasiya.voznesenskaya@petrozavodsk-mo.ru.

Телефоны для справок: 71-36-79 и 71-34-62.

Ранее сообщалось, на сельхозярмарках в Петрозаводске и Костомукше торговали сомнительными семенами.