В Петрозаводске откроется выставка памяти известного карельского художника

В Городском выставочном зале пройдёт вернисаж в честь памяти народного живописца республики Владимира Иваненко.

4 сентября в 16:00 в стенах Городского выставочного зала Петрозаводска состоится открытие экспозиции «За Далью — Даль», посвящённой памяти народного художника Карелии Владимира Иваненко. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

На вернисаже будут представлены лучшие работы живописца, выполненные в разных техниках, среди которых — офорт, линогравюра, пастель, акварель, масло, темпера, рисунок карандашом, тушью, углём и фломастером.

— Обращает на себя внимание и многообразие мест, попавших в фокус внимания мастера, — свидетельство обширной географии его путешествий и творческих командировок. Сибирь и Краснодарский край, Казахстан и Узбекистан, Кунгур и Тамбов, Тува и Кольский полуостров, Таллин и Набережные Челны, Карелия и Смоленская область, дальние и ближние края. Владимир Иваненко много ездил по бескрайним просторам СССР, наблюдая и стараясь запечатлеть черты увиденных ландшафтов, городов и сёл, — рассказали в организации.

Выставка будет экспонироваться до 5 октября включительно. Билеты можно приобрести в кассе или онлайн на сайте.

Напомним, в сентябре петрозаводчане также смогут посетить выставку «Илья Растатурин. Живопись.Графика», приуроченную к 50-летию художника и 30-летию его творческой деятельности.