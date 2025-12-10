В Петрозаводске откроется выставка, воссоздающая атмосферу советского Нового года

Экспозиция посвящена традициям празднования Нового года в советское время ровно полвека назад.
В Национальном музее Карелии 13 декабря в 12:00 откроется выставка под названием «Каждый год 31 декабря» (6+).
Выставка воссоздаст атмосферу подготовки к празднику в обычной петрозаводской квартире накануне 1976 года. Посетители смогут «заглянуть» в дом горожан той эпохи и увидеть, как готовились к встрече Нового года.
Основу экспозиции составляют подлинные предметы из музейной коллекции 1960–1980-х годов. Здесь будут представлены мебель, модная одежда того времени, праздничная посуда, елочные игрушки, самодельные открытки и другие семейные реликвии. Гости смогут рассмотреть убранство праздничного стола, подарки и украшения, сравнить новогодние традиции «тогда» и «сейчас».
