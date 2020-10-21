В Петрозаводске откроют бесплатный дневной лагерь для детей

Площадка будет работать со 2 по 6 ноября, сообщила администрация Петрозаводска.

Молодёжный центр "Смена" организовывает бесплатный лагерь дневного пребывания для детей 7-11 лет. Площадка будет работать со 2 по 6 ноября в средней общеобразовательной финно-угорской школе имени Элиаса Леннрота (ул. М.Горького, 2).

4 ноября занятия проведут в дистанционной форме.

Программа рассчитана на первую половину дня - с 9.00 до 14.00. Ребят ждёт двухразовое полноценное питание (завтрак и обед), интересные активности, общение и новые знакомства.

Документы необходимо подать до 26 октября:



- Заявление (форму организаторы могут выслать);

- Ксерокопию свидетельства о рождении;

- Справку формы 079-У (принести в первый день лагеря).

Вопросы принимают по ссылке.