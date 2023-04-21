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В Петрозаводске откроют большой Динопарк с реалистичными фигурами динозавров высотой до 9 метров

Новости. Общество
15:42, 28 Июня 2023
фото: © Динопарк

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О таком парке мы в детстве могли только мечтать.

Вы тоже любите фильмы о динозаврах и мечтаете прогуляться по настоящему Парку Юрского периода? Только представьте: тропинка в тени деревьев, величественные травоядные вытягивают шеи к кронам, а издалека доносится грозный рык тиранозавра (в нашем сюжете он, конечно, дружелюбен к гостям). Такое захватывающее путешествие скоро станет возможным в Карелии: на территории, прилегающей к ТРК «ЛОТОС PLAZA», откроют единственный в республике «Динопарк» под открытым небом с максимально реалистичными фигурами динозавров. Они поселятся прямо в карельском лесу!

На площади 1,45 га среди деревьев вас будут встречать динозавры-аниматроники – впечатляющие фигуры длиной до 20 метров и до 9 метров в высоту, которые могут рычать, двигать головой и туловищем и даже подмигнуть вам!

Парк будет поделен на зоны, отображающие разные периоды Мезозоя: от Триасового до Мелового. А это значит, что программа может быть не только развлекательной, но и образовательной – с экскурсией или аудиогидом. Зачем рассматривать гигантских ящеров на картинках, если можно увидеть их «вживую»? В парке вы познакомитесь со множеством удивительных фактов о жизни динозавров, и за каждым поворотом прогулочной дорожки будут ждать новые открытия.

В экспозиции представят более 30 экспонатов. Также в проекте запланирована интерактивная зона с кинотеатром, где, конечно же, будут показывать фильмы о динозаврах. Для малышей – тематическая детская площадка и палеонтологическая песочница, в которой можно провести раскопки. А еще стилизованные беседки для отдыха, магазин сувениров и крутая фотозона с динозаврами, потому что все захотят сделать фото на память о таком приключении. Экспозицию планируют регулярно обновлять, так что всегда будет повод еще и еще раз вернуться в «Динопарк».

Участок, на котором расположится парк, принадлежит ООО «Сигма РЦ». Он находится по соседству с парком «Патриот», но не затрагивает его инфраструктуру. Главной задачей устроителей было придумать оригинальную концепцию для жителей и гостей города и сохранить при этом зеленые насаждения. «Динопарк» не потребует глобальной стройки и сноса деревьев. Автор проекта архитектор Александр Ким органично вписал объекты будущего парка и тропинки в существующий ландшафт.

В «Динопарке» можно будет провести семейный выходной и любое мероприятие: день рождения, школьную экскурсию или квест… Очень ждем открытия и уверены, что интересно будет и детям, и взрослым. О таком парке мы в детстве могли только мечтать. Встречи с динозаврами стартуют уже следующей весной.

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