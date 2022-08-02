В Петрозаводске откроют модульный вытрезвитель

Минздрав Карелии воссоздает в республике систему вытрезвителей.

Карелия одной из первых в стране воссоздает сеть вытрезвителей. Первый модульный вытрезвитель на 10 мест в ближайшее время появится в Петрозаводске. Об этом глава Минздрава республики Михаил Охлопков рассказал на своей странице в соцсети.

Вытрезвитель Петрозаводска будет входить в структуру Республиканского наркологического диспансера и располагаться на ул. 8 Марта, 40. Здание разделят на отдельные помещения для мужчин и женщин. Оно будет под охраной.

«Отмечу, что мы создаем именно систему вытрезвителей: такие учреждения появятся в межрайонных центрах. Напомню, что в вытрезвители будут помещать только тех нетрезвых граждан, которые находятся в бессознательном состоянии, и только если им не нужна медицинская помощь, а жизни угрожает опасность. Находиться в вытрезвителе они будут до отрезвления», — пишет министр.

Глава Минздрава Карелии напомнил, что в структуре смертности регистрируется очень большой процент смертей от причин, связанных с употреблением алкоголя.

«Возрождение вытрезвителей — шаг к снижению смертности», — считает Михаил Охлопков.

Ранее специалисты Республиканского наркологического диспансера рассказали о тяжелых заболеваниях и неслучайных смертях из-за опасного потребления алкоголя.