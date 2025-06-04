Выставка петербургского художника откроется в Петрозаводске

Экспозиция работ Виктора Сиренко разместится в карельском музее современного искусства «Лисьи огни».

Новая выставка «Тысяча морей, один океан» откроется в Петрозаводске 8 июня (0+).



Виктор Сиренко — петербургский художник. Занимается живописью, графикой, скульптурой, дизайном. Он член Санкт-Петербургского Творческого союза художников, принял участие в более чем 300 выставках по России и вне её пределов.



«Смотреть на море можно как на воду, которую можно использовать, а видеть море предметом восхищения и любования — совсем иное. Только любовь и интерес раскрывают богатство исследуемого. Пример: в метро множество людей, воспринимаемых нами как человеческий поток. Но стоит уделить внимание хотя бы на мгновение кому-либо, и мы замечаем отличие от других. А если познакомиться с человеком из метро, наше познание о нем увеличится многократно, а проявившийся интерес может привести к желанию многократного общения и любви к человеку из потока. Случилось так, что море стало предметом моего любования и вдохновения в бесконечности его проявлений», — рассказал Виктор Сиренко о своей выставке сообществу музея.

На выставке гостей ждут более 150 работ автора преимущественно о море, на их создание потребовалось три года с 2022 по 2025. Как сообщили в группе музея работы можно увидеть с 8 июня по 10 июля 2025 года.

Напомним, что ранее в музее «Кижи» открылась выставка крестьянских игрушек.