В Петрозаводске открылась фотовыставка монет эпохи Пушкина

Уникальная фотовыставка от Банка России, посвященная Александру Пушкину, начала работу в Национальной библиотеке Карелии.
Экспозиция «Вселенная Пушкина. Монеты Пушкинской поры» знакомит гостей с денежным обращением первой половины XIX века и современными памятными монетами, посвященными поэту.
На выставке можно увидеть детальные изображения старинных монет и ассигнаций, которые были в ходу во времена Александра Пушкина. Посетители узнают, как выглядели монеты, упомянутые в его произведениях, например, гривенник из поэмы «Медный всадник». Об этом сообщает Банк России. Экспозиция также ответит на любопытные вопросы: почему некоторые монеты называли «кольцевиками» и сколько стоил абонемент в библиотеку при жизни классика.
Отдельный раздел выставки посвящен современным коллекционным монетам, на которых медальеры запечатлели наследие поэта. Среди них — золотая монета 1999 года с автопортретом Пушкина, серебряная сторублевая монета 2024 года, изображающая поэта на прогулке в Петербурге, и трехрублевая монета с знаменитой пушкинской чернильницей, погружающая в атмосферу создания всемирно известных повестей писателя.
«Фотовыставка не только оживляет хорошо известные литературные образы, но и знакомит с деньгами, которыми пользовались герои пушкинских произведений и которые держал в руках сам автор. Посетители узнают много любопытных фактов из жизни Пушкина и смогут во всех деталях рассмотреть памятные монеты, по праву считающиеся произведениями медальерного искусства», — отметил управляющий Отделением-НБ Республика Карелия Северо-Западного ГУ Банка России Вадим Чекан.
Выставка будет работать в Национальной библиотеке Республики Карелия до 5 декабря. Вход — свободный для всех желающих.
