В Петрозаводске открылась ярмарка карельских производителей «Кегри»

В торговых рядах представлен широкий ассортимент продукции

В Петрозаводске на площади Кирова 23 сентября начала работу ярмарка карельских производителей «Кегри». В торговых рядах представлена продукция 40 предприятий республики. Посетители ярмарки могут не только попробовать товар на вкус и приобрести понравившиеся продукты, но принять участие в мастер-классах и познакомиться с секретами мастерства местных ремесленников.

На ярмарке представлен широкий ассортимент продовольственной продукции как от небольших сельскохозяйственных предприятий, так и от крупных производителей. Любители рыбы и мяса найдут здесь самый разнообразный товар — от свежего окуня и свиной лопатки до копченой скумбрии и мясных деликатесов. Порадуют посетителей также рыбные и мясные консервы разной фасовки и разных способов приготовления. Удивляет разнообразием и продуктовая палитра переработчиков лесных и садовых ягод.

«Мы сегодня привезли мармелад, варенье, джем, мёд, — рассказывает представитель олонецкого сельскохозяйственного кооператива „Агроальянс“ Елена Протасова. — Члены нашего кооператива выращивают садовую ягоду: клубнику, чёрную и красную смородину, крыжовник, малину. Дикорастущие ягоды мы как закупаем у населения, так и собираем силами собственной бригады. Сегодня у нас есть и свежая малина — она ещё плодоносит на полях Олонецкого района. Кооператив работает совсем недавно — только накануне Нового года запустил оборудование в эксплуатацию и начал производство. И сейчас мы активно принимаем участие во всех ярмарочных мероприятиях, которые проводятся в Карелии — и, конечно, не могли пропустить и эту ярмарку. Люди, которые приходят на ярмарку, очень добродушные — пробуют нашу продукцию, желают нам процветания и дальнейшего расширения линейки продукции. Связь с покупателем очень важна: здесь мы видим каждого покупателя и можем получить отклик, а не просто отдать в торговую сеть».

Наряду с производителями мясной и рыбной продукции в ярмарке участвуют предприятия молочной отрасли и сыровары.

«На ярмарке участвуем сегодня впервые — у нас дебют, — говорит глава лахденпохского крестьянского фермерского хозяйства, хозяин сыроварни „Карельские лага“ Андрей Полевшиков. — Если год назад мы были не готовы выезжать на такое мероприятие, то сейчас искренне захотелось принять участие — попробовать свои силы, посмотреть на организацию, найти новых клиентов и покупателей, показать нашу продукцию. Приехали с удовольствием — для нашей семьи это возможность вырваться из будних дней и совместить приятное с полезным. Все сыры варит моя жена. Она училась в Угличе в НИИ сыроделия и получила мастера, а потом училась у сыровара Павла Чечулина и итальянца Симона Манфредини. И постоянно повышает свой уровень. За плечами около пяти лет сыроварения. Сегодня у нас 12 выдержанных сортов — от самых молодых двухмесячной выдержки до выдержки в семь месяцев».

Помимо продукции животноводства, покупатель найдет в торговых рядах самые разнообразные хлебобулочные и кондитерские изделия, а также сможет приобрести свежие овощи и фрукты — от картофеля и капусты до яркого редиса и свежей зелени.

Организатором праздника урожая выступает Корпорация развития Республики Карелия — оператор регионального центра «Мой бизнес». Посетители смогут принять участие в разнообразных мастер-классах — от кулинарных занятий и росписи пряника до шитья тыквы своими руками и правополушарного рисования. Ярмарка продлится три дня — 23, 24 и 25 сентября, торговые ряды открыты с 12 до 19 часов. Не стоит упускать возможность приобрести продукцию высокого качества и познакомиться с достижениями народного хозяйства Карелии.

Реклама / ИНН1001041869 / АО «Корпорация развития Республики Карелия»