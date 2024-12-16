В Петрозаводске открылась новая быстрая зарядная станция для электромобилей

13 декабря в Петрозаводске открылась новая зарядная станция для электромобилей.

В столице Карелии продолжается развитие инфраструктуры для электромобилей. 13 декабря открылась новая быстрая зарядная станция на АЗС «Газпромнефть» на улице Высотной. Как подчеркнули в Минпромторге, это стало возможным благодаря реализации федерального проекта «Электромобиль и водородный автомобиль» и поддержке Минэнерго России.

Уточняется, что новая станция отечественного производства мощностью 150 кВт позволяет зарядить любой электромобиль всего за 40 минут, обеспечивая одновременную зарядку трех машин. Ее открытие было приурочено к участию Республики Карелия в федеральном пилотном проекте по установке быстрых электрозарядных станций, стартовавшем в 2024 году. В рамках этого проекта государство субсидирует затраты на приобретение и установку таких станций.

«Реализация подобного проекта способствует повышению использования электротранспорта на территории Республики Карелия, делая ее доступной для туристов и гостей из соседних регионов, использующих электромобили», ━ подчеркнули в министерстве. ━ «Это также способствует развитию экологически чистого транспорта и соответствующей инфраструктуры».

Минпромторг Карелии проводит отбор заявок на возмещение части затрат на установку зарядных станций. Предприятия и организации могут подать заявку на получение субсидии до 18 декабря текущего года. Подробная информация о порядке и условиях предоставления субсидий размещена на официальном сайте ведомства.