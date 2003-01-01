В Петрозаводске открылась первая лаборатория спортивной диагностики и спортивно-научный центр

В Петрозаводске начала работу первая в городе лаборатория спортивной диагностики, оснащённая оборудованием для комплексного тестирования спортсменов и всех, кто следит за здоровьем.

В центре можно пройти профессиональное обследование, включающее анализ базового метаболизма, антропометрию, тесты на выносливость и другие исследования, сообщает Инна Колыхматова. Специалисты помогут грамотно выстроить тренировочный процесс на основе объективных данных о состоянии организма. На базе центра также открылся спортивно-научный центр «ТРИЛАБ».

Оснащение лаборатории оценила депутат Законодательного Собрания Карелии, врач Ольга Билко.

Здесь много оборудования, которого нет нигде в Петрозаводске. Это актуально не только для спортсменов, но и для всех, кто следит за своим здоровьем! — отметила она.

Инициатива Федерации триатлона по созданию центра призвана дать новый импульс развитию спортивной медицины и здорового образа жизни в Петрозаводске.

