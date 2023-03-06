В Петрозаводске открылась секция по одному из самых интересных командных видов спорта

В недавно открывшемся физкультурно-оздоровительном комплексе «Динамо» появилась секция флорбола.

В петрозаводском ФОКе «Динамо» открывается секция по флорболу, говорится в сообщении паблика «Центр спортивной подготовки».



Организаторы набирают будущих спортсменов в следующих возрастных категориях: 5-7 лет, 8-11 лет, 12-15 лет, 15+



Заняться флорболом также приглашают взрослых. Отметим, флорбол (англ. floorball, от англ. floor — пол и англ. ball — мяч) или хоккей в зале — командный вид спорта из семейства разновидностей хоккея с мячом.



Играют в него в закрытых помещениях на твердом ровном полу пластиковым мячом, удары по которому наносятся специальной клюшкой.



Напомним, в конце прошлого года на пересечении Суоярвского шоссе и улицы Халтурина открылся физкультурно-оздоровительный комплекс «Динамо».



Построенный за два года многофункциональный ФОК «Динамо» общей площадью 1840 метров включает в себя универсальный спортивный зал с трибунами для зрителей, помещениями для проведения тренировок, спортивных игр, официальных спортивных и физкультурных мероприятий различного уровня по мини-футболу, баскетболу, волейболу, единоборствам и другим видам спорта.