В Петрозаводске открылась военная выставка

На площадке экспозиции также развернут мобильный пункт отбора, где инструкторы консультируют о порядке поступления на военную службу

У ТРЦ «Лотос-Плаза» в Петрозаводске открыли выставку машин, захваченных военнослужащими группировки «Север» на Харьковском и Сумском направлениях в ходе СВО. Об этом в личном профиле рассказала Инна Колыхматова.

Техника была на вооружении Украины и стран НАТО — Великобритании, Канады, США, Турции, Франции и соседней Финляндии.

«Экспозиция будет работать до 2 января. Здесь же сегодня развернут мобильный пункт отбора, где инструкторы консультируют о порядке поступления на военную службу по контракту, льготах и социальных гарантиях военнослужащим Вооруженных Сил России», — рассказала мэр карельской столицы.