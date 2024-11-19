В Петрозаводске открылась выставка лоскутных изделий

Мастера лоскутного шитья представили свои работы в Доме ремесел в Петрозаводске.

19 ноября в Доме ремесел в Петрозаводске открылась выставка изделий художественного лоскута, созданных мастерицами квилт-студии «Тилкку». Об этом сообщили в Министерстве культуры Карелии.

Как уточняется, студия «Тилкку», тесно сотрудничающая с Домом ремесел, была основана в 2014 году. За это время коллектив из 13 рукодельниц, среди которых как опытные мастерицы, так и начинающие, создал множество уникальных работ в традиционной и современной технике лоскутного шитья.

В министерстве подчеркнули, что на выставке будут представлены как коллективные, так и индивидуальные работы мастеров. Посетители смогут увидеть разнообразные изделия: от уютных лоскутных одеял до оригинальной одежды и милых игрушек.

Выставка будет работать с 19 ноября по 17 декабря 2024 года. Посетить ее можно в Доме ремесел по адресу: ул. Кирова, д. 13. Режим работы — пн-пт: с 11:00 до 19:00, сб: с 11:00 до 17:00, вс: выходной.

За дополнительной информацией можно обращаться по номеру: 55-95-00, доб. 111.