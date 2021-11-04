В Петрозаводске открылась выставка, посвященная Преображенской церкви в Кижах (ФОТО)

Выставку под открытым небом может посетить любой желающий.

Как рассказали в правительстве Карелии, на Советской площади у мэрии Петрозаводска открылась выставка работ известного фотографа Игоря Георгиевского, уже несколько лет работающего в музее «Кижи». Все снимки посвящены главной достопримечательности заповедного острова − церкви Преображения Господня Кижского погоста. В этом году она впервые открылась для посетителей после уникальной реставрации. Даже те, кто часто бывают на Кижах, откроют для себя на выставке много нового. Фактически храм впервые предстает перед нами в том виде, в каком он был задуман и воплощен безымянными зодчими 300 лет назад.

Открывая выставку, все выступавшие − директор музея Елена Богданова, министр культуры Карелии Алексей Лесонен, настоятель церкви отец Павел Лехмус − говорили об огромном значении реставрации храма и возобновления литургической жизни в нем, высочайшей квалификации кижских реставраторов, подчеркнув, не только художественную, но и историческую ценность представленных снимков.

Выставка будет открыта до 7 февраля.