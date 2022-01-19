В Петрозаводске открылась выставка-размышление художников о рождении искусства

В Городском выставочном зале столицы Карелии представлена новая экспозиция «Из ничего…».

Новая экспозиция «Из ничего…» - это размышление художников о противоречивых путях рождения искусства. Она объединила работы художников из Петрозаводска, Санкт-Петербурга, Череповца и Йоэнсуу (Финляндия). Произведения представляют разные жанры визуального искусства - живопись, графику, объекты, инсталляцию, рассказали в администрации Петрозаводска

"Предметом вдохновения для творца могут служить не только природа, архитектура или люди, но и совсем неожиданные объекты: потертые стены, ломаный кирпич, дым из труб, трещины, лужи, ржавое железо, обрывки бумаги, кофейная гуща на дне чашки, провода, старые скамейки", - говорится в аннотации к выстаке.

Экспозиция в Городском выставочная зале будет доступна до 6 февраля. Автор идеи и куратор выставки - Виктория Зорина.

Ранее сообщалось, участник фестивалей панк-арта познакомит жителей Петрозаводска со своей графикой.